Und da ist er doch, der blaue Himmel: Nach den regenbedingten Schlammschlachten zum Auftakt am Mittwoch schien das Wetter am Donnerstag doch wieder gnädiger in Nickelsdorf.

Am zweiten Festivaltag haben The Prodigy das Nova Rock zu einem rieisigen Rave werden lassen. Vier Jahre nach dem Tod von Frontmann Keith Flint kehrte die Kultformation nun auf die Festivalbühnen zurück.