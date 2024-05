Konzertsommer in Ebreichsdorf: Racino Rocks & Rolling Loud

Internationales Festival-Format

Das Rolling Loud ist ein internationales Hip-Hop-Musikfestival. Die beiden Schulfreunde Matt Zingler und Tariq Cherif veranstalteten die erste Ausgabe 2015 in Miami. Mittlerweile gibt es Ableger in Asien, Südamerika, Europa und Australien. In Europa fand es 2023 in München statt, für Schlagzeilen sorgten damals laut Medienberichten "gewalttätige jugendliche Besucher", die Polizei musste mit 400 Beamten deeskalieren. Man habe daraus Lehren gezogen, hieß es bei dem Pressetermin. "Man sollte es schon auch einordnen", sagte Lieberberg, der die Berichte als überzogen bewertete. "Es sind keine Menschen zu Schaden gekommen, es brannten keine Container". Probleme habe es gegeben, die Jugendlichen davon zu überzeugen, dass Absperrungen sinnvolle Sicherheitsmaßnahmen seien. Im Racino sei man "entsprechend aufgestellt", so Rotermund.

Beim Rolling Loud in Ebreichsdorf fungieren Travis Scott, Nicki Minaj und Playboi Carti als Headliner. Des weiteren wartet das Line-Up mit US-Stars wie Gunna, Ice Spice und Offset, etablierten britischen Acts wie K-Trap und Unknown T sowie aufstrebenden Newcomern auf. Europa wird u.a. von Shirin David aus Deutschland und den beiden österreichischen Rappern Money Boy und Gola Gianni vertreten. Racino Rocks bietet neben Metallica Gastspiel der Bands Five Finger Death Punch, Ice Niner Kills und Unpeople.