Kuratiertes Programm auf drei Bühnen

Die Stage-Hosts übernehmen während des gesamten Wochenendes abwechselnd drei Bühnen. Sie werden einerseits von den wiederkehrenden Kollektiven wie Kein Sonntag Ohne Techno, Club PRST, GAZE, Demuja und vie.w gestellt. Andererseits sind auch Neuzugänge wie Herrensauna, Grüß Dich Bussi Bussi Club, salute presents und Tattu Tatta Glub dabei.

Ein besonderes Highlight ist der Auftritt des britischen Elektronikduos Overmono und des bekannten australischen DJs Skin On Skin. Für alle Beteiligten ist die Show am Paradies Garten Festival der erste in Österreich und damit ein lang erwarteter Moment für ihre heimischen Fans.