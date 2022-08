Mit dem Credo "Escape the rat race, unwind your mind, and let the good times roll" startete das Paradies Garten Festival in seine erste Ausgabe. Die Location: Der idyllische Schlosspark des Schlosses Prugg in Bruck an der Leitha, nur einen Steinwurf von Wien entfernt.

Als Ziel für die erste Ausgabe nahmen sich die VeranstalterInnen Felix Mayr-Melnhof und Elisa Accarain nicht nur vor, internationale Acts der elektronischen Musik an einen wunderschönen Ort zu entführen, sondern auch Österreichs grünstes Festival zu werden.