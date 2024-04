Frühjahrsputz auf Schloss Prugg

Als Auftakt veranstalten die Festivalorganisatoren in Zusammenarbeit mit der Plastikmüll-Sammelbewegung "Planet Matters" und der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha am 26. April einen gemeinsamen "Frühjahrsputz" rund um das Veranstaltungsgelände. Ziel dieser Aktion ist es, auf das Problem des Plastikmülls aufmerksam zu machen, das Bewusstsein für die Umweltauswirkungen zu schärfen und Menschen zum Handeln zu inspirieren.