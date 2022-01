Jährlich widmet sich das Festival in Wien dem Akkordeon als Instrument in all seinen künstlerischen Facetten. In unterschiedlichen Spielstätten in Wien kann man daher einen Monat lang Akkordeon-Konzerte oder Workshops besuchen, sowie Stummfilme mit musikalischer Begleitung sehen. Die letzten zwei Jahre konnte das Festival zwar nicht stattfinden, der diesjährige Starttermin steht mit dem 19. Februar aber schon fest.