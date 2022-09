Internationale Festivalperlen

Vom 8. bis 14. September findet mittlerweile bereits zum dritten Mal das Queerfilmfestival im Votiv Kino und Kino de France (beide in Wien) statt. In Kooperation mit der Buchhandlung Löwenherz und der Edition Salzgeber werden wie gewohnt und geliebt die besten queeren Filme des Jahres gezeigt. Und dafür gesorgt, dass Queer Cinema nicht in Vergessenheit gerät.

Zur Eröffnung des Festivals feiert "Peter von Kant" von François Ozon (Eröffnungsfilm der Berlinale 2022) seine Österreich-Premiere. Aber noch zahlreiche andere internationale Festivalperlen schmücken das Programm, wie etwa der israelische "Der Schwimmer" (zu sehen am 10.9.) oder der finnische "Girls Girls Girls" (zu sehen am 12.9.).

Einen Blick in die queere Filmgeschichte werfen wir mit Ozons Klassiker "Tropfen auf heiße Steine" (zu sehen am 9.9. auf 35mm) und Fred Halsteds "L.A. plays itself" aus 1972 (zu sehen am 10.9.). Und am Di, 13.9. feiert Rosa von Praunheims neuester Film "Rex Gildo - Der letzte Tanz" in Anwesenheit von Hauptdarsteller Kilian Berger seine Österreich-Premiere. (Filmstart: 29.9.)