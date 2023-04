Und wer noch nie einen mongolischen Film gesehen hat, kann dies am Eröffnungsabend nachholen: Die schüchterne Saruul gerät in “The Sales Girl” als Aushilfskraft in einen Sexshop. Nach der Begegnung mit ihrer neuen, mondänen Chefin ist nichts mehr so, wie es einmal war.

Tickets für das Red Lotus Festival sind ab 6. April im Vorverkauf erhältlich. Besonderes Schmankerl für Vielschauer:innen: Das Nonstop-Kinoabo ist bei allen Vorstellungen gültig. Außerdem stehen zwei Rollstuhlplätze sowie eine induktive Höranlage für Hörgeräte und Cochlea-Implantate zur Verfügung.