"Es ist wie früher und das ist einfach schön", betonte Tatar bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt. "Die Leute bekommen mehr Sicherheiten, dass die Konzerte stattfinden und vor allem in einer Atmosphäre, wie sie vor Corona stattgefunden haben." Sämtliche Events im Burgenland, die teilweise schon seit 2020 geplant sind und immer wieder verschoben wurden, werden nun auch stattfinden. "Die Bands werden kommen und wir werden da sein", sagte der Barracuda-Chef.

Im Eisenstädter Schlosspark steigt am 9. Juli das Lovely Days Festival unter anderem mit Deep Purple und Uriah Heep. Am 15. Juli steht dann Sting im Park auf der Bühne, begleitet von seinem Sohn Joe Sumner, der den Tag als Vorband eröffnen wird. Van Morrison bespielt am 19. Juli den Steinbruch in St. Margarethen. Bei allen drei Events sei die Nachfrage gut, gab sich Tatar zuversichtlich, dass sie vor ausverkauftem Haus stattfinden werden. Für 2023 sei geplant, das Angebot auszuweiten und mehr Konzerte zu veranstalten.