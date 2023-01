Snow Jazz Gastein: Wiederkehr mit heimischen MusikerInnen

Eröffnen wird das diesjährige Festival der Pianist Christian Wegscheider mit einem Solokonzert, auf das ein gemeinsamer Auftritt mit seinem Trio JazzPÖ folgt. Den zweiten Abend bestreit das Septett Aufmessers Schneide, das sich musikalisch mit der Mechanik, der Thermodynamik, der Relativitätstheorie und der Quantentheorie auseinandersetzen möchte. Tags darauf wollen Aly Keita, Lucas Niggli und Jan Galega Brönnimann mit Balafon und Trommelwirbel, überblasen von Saxophon und Klarinetten die Weiten Afrikas erahnen lassen. Beendet wird das Festival mit einer Matinee mit dem Quartett Alpha Trianguli.

Daneben gibt es zwei Gratiskonzerte: Lilly Naneen & die Gigolos tauchen in die Melodien der 20er- bis 40er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts ein und das 5-köpfige Kollektiv Das JAZZBÜRO wird sich in der Jungerstube am Stubnerkogel durch die Musikstile Groove, Dixie, Funk und Blues spielen.