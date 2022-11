In der Reihe "Klassik am Dom" vor dem Linzer Mariendom sind im Sommer 2023 Norah Jones, Placido Domingo und David Garrett zu Gast. Diese ersten drei Auftritte gaben die Veranstalter nun bekannt. Die neunfache Grammy-Gewinnerin Jones gibt ihr Debüt am Domplatz, auch für den weltbekannten Sänger und Dirigenten Domingo ist es das erste Konzert bei Klassik am Dom. Lediglich der legendäre Geiger Garrett ist ein alter Bekannter in Linz, er spielt zum dritten Mal in der Reihe.