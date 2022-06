"Summa Cum Laude": Jugend-Musikfestival will Ukraine helfen

Denn um das Thema Krieg kommt man auch bei dem Jugend-Gesangsfestival nicht umhin, hat der Kinderchor Shchedryk aus der mittlerweile kriegsgebeutelten Ukraine beim letzten Mal doch den ersten Platz in seiner Kategorie geholt. Unmöglich sei es gewesen, Shchedryk aus der Ukraine auszufliegen, hieß es in einer Aussendung. Stattdessen werden die Teilnehmer beim "Gala Winner's Concert" am 5. Juli im Musikverein gemeinsam ein Lied des ukrainischen Chors singen.