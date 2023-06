11-Gänge-Menü mit Überraschungen

Aber auch etwas abseits des Oskar-Kokoschka-Platzes ist für Anschauungsmaterial gesorgt. So ist in der Künstlerhaus Factory am Karlsplatz die Ausstellung "Licking Structures" zu sehen, die sich mit experimentellen Ansätzen zum Thema Kristallisation beschäftigt. In der Passage im Museumsquartier wird die Interdependenz von Fotografie und Mode beleuchtet. "Match!" stellt die Idee von Glamour infrage und zeigt Kleidungsstücke auf vielfältige Weise.

Im 3. Wiener Gemeindebezirk in einer Zweigstelle am Paulusplatz dreht sich alles um Skulptur und Raum. Auch wird dort am Donnerstag ein Kochbuch präsentiert und ein 11-Gänge-Menü als kulinarische und künstlerische Intervention geboten. Um 11 Uhr wird zu einem Frühstück geladen, alle weiteren Zwischengänge bis 22 Uhr sind Überraschungen.