viennacontemporary: Gesellschaftskritische Kunst im Ballsaal

Alternative Wirklichkeiten

Etwas abenteuerlicher geht es nach dem klassischen Ballsaal in der Zone1 weiter. Dorthin gelangt man über eine Stiege und einen schummrigen Gang, in dem schon violett-pinkes Licht auf einen Besuch in einer anderen Welt vorbereitet. "Mit Zone1 wollten wir alternative Wirklichkeiten aufzeigen, die uns ermöglichen, in einer anderen Welt zu leben, als in der prekären, die wir geerbt haben", so die Kuratorin von Zone1, Tjaša Pogačar, vor Journalisten. Im krassen Gegensatz zum alten Kellergewölbe und den waschküchenartigen Bodenfliesen, präsentieren die Künstler zeitgemäße Ansätze im Raum. Da wird etwa beim slowenischen Ravnikar Gallery Space 3D-gedruckt und wieder eingescannt, Agnieszka Polska thematisiert mit computergenerierten Bildern das Individuum und seine soziale Verantwortung, die bosnische Künstlerin Selma Selman realisiert ihre Kunstwerke auf Altmetall.

Der September steht ganz im Zeichen der Kunst: "Parallel" zur viennacontemporary findet die Parallel Vienna statt (6. bis 11. September in der Semmelweisklinik), nächste Woche geht es weiter mit der Art Vienna in Schönbrunn (15.-18. September) und dem Galerienfestival "Curated by" an verschiedenen Wiener Kunstorten (13. September bis 8. Oktober). Von 22. bis 24. September wird zum "Vienna City Gallery Walk" geladen, und vom 6. bis 9. Oktober folgt dann in einer extra aufgebauten Halle auf dem Areal des Wiener Eislauf-Vereins die "Art Austria Highlights".