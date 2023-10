Programm mit politischen Untertönen

Schon der offizielle Eröffnungsfilm ist ein dezidiert politisches Werk. Hier hat Eva Sangiorgi erstmals unter ihrer Ägide nicht das Werk einer Regisseurin programmiert, sondern die Arbeit "Magyarázat Mindenre" (Explanation for Everything) von Gábor Reisz, in dem eine verpatzte Maturaprüfung sich zum Panoptikum Ungarns unter Viktor Orban auswächst. Humorvoller geht es zum Festivalabschluss am 31. Oktober zu, wenn in der traditionellen Gala Quentin Dupieux' surreale Komödie "Yannick" angesetzt ist, in der die titelgebende Figur während einer Theateraufführung ihrem Unmut freien Lauf lässt.