60. Viennale: Wiener Filmfestival feiert heuer Jubiläum

Werner Herzog als zentrale Figur

"Es ist ein kleiner Talisman gegen schlechtes Karma", zeigte sich die Viennale-Chefin vom stilisierten Prädator angetan. Schließlich sieht sich die hochschwangere Festivalmacherin, die zum Start der Jubiläumsausgabe wieder an Bord sein möchte, vor einer großen Aufgabe. "Ich versuche, das Erbe weiterzutragen", stellte Sangiorgi klar - und kündigte einen ihrer Amtsvorgänger als eine der zentralen Figuren der Jubiläumsausgabe an: Starregisseur Werner Herzog, der dereinst im Jahr 1991 mit Reinhard Pyrker Co-Direktor der Viennale war. Neben Werken des deutschen Filmemachers gibt es am 28. Oktober in Zusammenarbeit mit dem Volkstheater auch einen Abend zu erleben, bei dem mit Lesungen und Musik der 80. Geburtstag Herzogs am 5. September nachgefeiert wird.

Die Zukunft der Filmfestivals

Das Jubiläum, das etwas länger als die beiden vergangenen Pandemieausgaben dauert, begeht man auch mit einer eigenen Publikation unter dem Titel "Viennale 60. On Festivals". Darin machen sich Expertinnen und Kenner Gedanken über die Vergangenheit und Zukunft der Filmfestspiele im Speziellen und im Allgemeinen. Und in der Viennale-Reihe "Textur" feiert man in zwei Bänden den kasachischen Regisseur Darezhan Omirbayev sowie den Filmemacher Alain Guiraudie.

In Zeiten des runden Geburtstages gibt es dann auch nicht einen Festspieltrailer - sondern derer gleich sechs. Claire Denis, Nina Menkes, Sergei Loznitsa, Ryusuke Hamaguchi, Narcisa Hirsch und ein Überraschungsgast haben je ein Mikrowerk zu Ehren der Viennale beigesteuert, die die Festivalgäste vor den Projektionen begrüßen werden.