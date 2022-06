Sonnenbrille auf – Der Sommer ist da! Und mit ihm all die tollen Outdoor-Programme, die uns ins Freie locken. Gut, in der Glut der städtischen Betonwüste möchte man mitunter das Weite suchen. Doch in Wien tut sich im Juni so viel, dass man richtiggehend zwischen den Freizeitprogrammen hin- und hergerissen ist.

Neue Lokale, Theaterstücke, Konzerte, Festival und Co: Wir helfen dir, den Überblick zu behalten und all das zu erleben, was zu dir passt!

Was ist neu in Wien im Juni?