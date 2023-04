Vorarlberger Musikfestival Schubertiade startet in die Saison

Das Vorarlberger Musikfestival Schubertiade startet am 27. April in die diesjährige Konzertsaison. Programmiert sind fünf Zyklen, drei davon in Hohenems, zwei in Schwarzenberg (Bregenzerwald). Der erste Zyklus dauert bis 1. Mai, abgeschlossen wird die Saison im Herbst, Schauplatz wird dabei wieder Hohenems (4. bis 8. Oktober) sein.