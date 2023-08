Der Anreisestopp für das Wacken Open Air bleibt weiter in Kraft. Dies gaben die Veranstalter des Metal-Festivals in ihrem Update am Dienstagmittag via Instagram bekannt. Das Wacken Open Air 2023 soll am Mittwoch, dem 2. August starten. Doch das Gelände steht aufgrund starken Regens unter Wasser. "Aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation bitten wir euch, von weiteren Fahrten nach Wacken abzusehen", heißt es in dem Statement.