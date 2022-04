wean hean: 22. Wienerlied-Festival mit Tradition

Spielort Jüdisches Museum

Innovativ für das Wienerlied ist auch die Location des Jüdischen Museums, in dem am 11. Mai "A groszes Fargnign", ein humorvolles Musiktheater aufgeführt wird. Es wird an viele jüdische Texte und Künstler, wie Gerhard Bronner, erinnert werden. Dieser wird noch am 17. Mai mit "Dauerbronner!" im Mittelpunkt stehen, wenn im Bockkeller ein Konzertfilm des Musikkabarettisten gezeigt wird.

Am letzten Wochenende des Festivals lassen sich noch zwei Highlights sehen. Am 20. Mai zeigen Divinnerinnen mit "Lawratutti!" zeitgenössische Musik und Frauenpower. Als Abschluss wird am 22. Mai Traude Holzer ein Porträtabend gewidmet. "Die Steierwally" zeigt die Sängerin, die "neben dem Münster Neuberg als die zweite große Sehens-, bzw. Hörenswürdigkeit des oberen Mürztales" gilt.