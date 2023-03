wean hean: Das Festival fürs Wienerlied wird jünger

Das Wienerlied in frischer Panier – neu arrangiert, ungewöhnlich kombiniert und manchmal an einzigartigen Spielorten dargeboten: Dafür steht das vom Wiener Volksliedwerk veranstaltete Festival "wean hean", das heuer zum 23. Mal stattfindet. Am 13. April geht die Eröffnung bei freiem Eintritt mit einem Konzertreigen junger und etablierter Bands im Wiener Rathaus über die Bühne.