Eröffnungskonzert im Musikverein

Den Auftakt macht am Sonntag das Eröffnungskonzert "See you in Hollywood!" mit der Sopranistin Ethel Merhaut, der Violinistin Orsolya Korcsolán und dem Anna Rothschild Ensemble im Musikverein, in dem man sich auf die Spuren jüdischer Komponisten und Interpretinnen begibt, die nach ihrer Flucht in Hollywood eine neue Heimat fanden. Darunter finden sich Kurt Weill, Greta Keller oder Hedy Lamarr. Das Votivkino zeigt am Dienstag um 20 Uhr Margarethe von Trottas Film "Hannah Arendt" aus dem Jahr 2012, am Donnerstag präsentiert Larissa Kravitz in der Urania ihr Buch "Money Honey - Vorsorgen und investieren für Einsteigerinnen", mit dem sie Frauen die Angst vor dem Finanzmarkt nehmen will.