Programm-Highlights

"Wir gehen mit dieser Situation auf gar keinen Fall defensiv um. Ich werde nicht so tun, als ob alles Easy-Listening wäre", machte Günther deutlich. Dennoch sei es gelungen, für alle 14 ob der vergangenen Lockdowns verschobenen Produktionen neue Termine zu finden. So wird etwa Georg Friedrich Haas' "Ceremony II" mit 75 Instrumenten und über vier Stunden im Kunsthistorischen Museum nun bereits zum dritten Mal angekündigt, während das von Kunstpapst Georg Baselitz kuratierte Subfestival heuer von 14. bis 17. November stattfinden soll.

Olga Neuwirth wird am 13. November in Wagners Postsparkasse eine "psychedelische Raummusik" über 9 Stunden und 49 Minuten präsentieren, die unter dem Titel "Coronation I-VI" zum zumindest zeitweisen Anhören lädt. Beim Eröffnungskonzert am 29. Oktober spielen die Wiener Symphoniker unter Matthias Pintscher unter anderem dessen Violinkonzert und Sofia Gubaidulinas "Der Zorn Gottes", das bereits 2020 zu Lockdownzeiten als Livestream zu hören war. Und am 3. November verabschiedet man sich vom jüngst verstorbenen Festival Mitbegründer Lothar Knessl im Konzerthaus mit einem Auftritt des RSO, das neue Werke von Matthias Kranebitter oder Angélica Castelló spielt.