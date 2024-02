"Nicht machbar"

"In den Gesprächen der letzten Tage hat sich herauskristallisiert, dass eine Präsentation beider Konzerte im Rahmen der Wiener Festwochen aktuell nicht machbar ist", hieß es am Montag in einer Aussendung der Festwochen. Nun wird lediglich das Stankovych-Werk wie geplant am 2. Juni im Konzerthaus erklingen. "Wir respektieren Lynivs Wunsch, aktuell nicht in einen inhaltlichen Kontext mit Currentzis gestellt zu werden. Leider war dadurch unsere Entscheidung für die Absage des geplanten Konzerts unter dem Dirigat von Teodor Currentzis, den wir als Künstler sehr schätzen, alternativlos", betonte Milo Rau.