90s-Groove: Party mit sehenswertem Line-Up

Mit dabei sind Live-Acts und DJs, die man noch aus den Neunzigern kennt: Snap bringt energisch Power auf die Bühne, Caught In The Act verbreiten Liebesgefühle mit “Love is everywhere”, Blümchen und Captain Jack bringen die Fans auf die Tanzfläche, während die Eurodance-Band Culture Beat die Masse mit lauten Hits antreibt. Mit dabei sind aber auch bekannte Gesichter wie Dr. Alban, Masterboy ft. Beatrix Delgado, Mola Adebisi und viele mehr.