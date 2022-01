Das Donau Techno ist ein Hybrid aus Bar und Club und daher auch zu Corona-Zeiten geöffnet. Die Location überzeugt mit großformatigen Wandprojektionen, die der sonst düster gehaltenen Loft den sagenhaften Underground-Charme verleihen. Außergewöhnlich ist außerdem die Inneneinrichtung: alte Kinosessel, Raucherkabinen in Gondel-Look und Hotdogstand finden sich unter einem Dach. Das wichtigste Objekt bleibt aber definitiv das nach wie vor bespielte DJ-Pult, das das vernachlässigte Clubfeeling so einigermaßen wieder aufleben lässt. Am Samstag stehen Live-D’s, wie Leo Stussy und Hannah mit Hut von Technokollektiv “Wiener Schlawiner” an den Decks.

Karl-Schweighofer-Gasse 10 / A, 1070 Wien