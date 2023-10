Was genau sind Awareness-Teams?

Awareness-Teams sind spezialisierte Gruppen, die insbesondere während der Sommermonate in den Abend- und Nachtstunden im öffentlichen Raum aktiv sind, meist an gut frequentierten Plätzen für Menschen jeden Alters, etwa in Clubs oder bei Konzerten. Ihr Ziel besteht vorwiegend darin, zwischen Personen zu vermitteln sowie bei Lärmbelästigung, Verschmutzung und in Konfliktsituationen einzugreifen.

Bisher waren die Wiener Awareness-Teams zwischen Juni und September im Einsatz und arbeiteten freitags, samstags und in der Nacht vor Feiertagen von 19 Uhr bis 04 Uhr morgens an unterschiedlichen Plätzen, etwa am Karlsplatz, Yppenplatz, Gürtel, Donaukanal und entlang der Ringstraße. Am häufigsten ging es bei ihren Einsätzen um die Unterstützung bei Alkoholmissbrauch sowie psychologische Unterstützung nach Konfliktsituationen. Eingeschritten wurde häufig bei sexualisierter Gewalt, aber auch bei rassistischen und queerenfeindlichen Übergriffen.