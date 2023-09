Struktureller Machtmissbrauch und seine Folgen

Worum geht es in der Debatte wirklich? Obwohl die Techno-Szene den Anschein vermittelt, progressive Entwicklungen zu durchlaufen und zunehmend inklusiver für das weibliche Geschlecht zu werden, bestehen dennoch wesentliche Kritikpunkte an der strukturellen Beschaffenheit der Wiener Clublandschaft.

Die Bewegung #TechnoMeToo will Missstände einer männerdominierten Branche aufzeigen, in der Frauen in der Regel (noch immer) unterrepräsentiert sind, auch wenn sich augenscheinlich einiges tut. So werden zunehmend Awareness-Maßnahmen aus dem Boden gestampft, auch gehen immer mehr Frauen der Tätigkeit als DJanes nach. Die tragende Rolle als Veranstalter, Booker, Clubbesitzer oder Ähnliches bleibt allerdings nach wie vor überwiegend dem männlichen Geschlecht vorbehalten.