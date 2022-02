Wenn das kein Grund zum Feiern ist? Die Verlängerung der Sperrstunde von 22 auf 24 Uhr ist am 05. Februar in Kraft getreten. Generell wird sie am 5. März enden, was eine Rückkehr der heimischen Clubszene nach zweijähriger Corona-Pause bedeutet.

Wer schon voller Vorfreude ist, sollte bereits in dieser Woche darauf anstoßen: Von 21. bis 27. Februar lädt Veranstalter Culinarius gemeinsam mit der Wiener Barszene wieder zur Cocktailwoche, dem Festival der Wiener Cocktailkultur. 14 angesagte Bars der Stadt sind auch heuer mit dabei und bieten "2for1" Signature-Cocktails an. Sprich: Nimm zwei, zahl' einen. Cheers!