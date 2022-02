Das Krypt ist ein Klassiker unter den Geheimbars in Wien. Wieso? Zum einen weil die Location keine konkrete Adresse hat. Laut Eigenangabe befindet sich die Bar an der Ecke Berggasse/Wasagasse. Das Krypt ist von außen aber nur schwer auffindbar, da Leuchtreklame, Schriftzug oder Fenster fehlen. Allein eine recht unscheinbare Tür, die sich nach mehrmaligem Klingeln (hoffentlich) öffnet, gibt Aufschluss darüber, dass man sich eventuell an der richtigen Adresse befinden könnte. Beim Betreten wird man dann von einem engagierten Serviceteam empfangen und anschließend in einen Gewölbekeller hinabgeführt, der schicke Designermöbel und wirklich gute Cocktails beherbergt. Geheimnisvoll ist die Bar außerdem deshalb, weil die Location den ein oder anderen entlegenen Raum beinhaltet, den man nur durch Zufall entdeckt.

