Ausgefallene Fitnesstrends boomen wie nie – das zeigt sich vor allem am zunehmenden Angebot, gemeinsam unter kreativ-verrückten Bedingungen auf der Matte zu schwitzen. Seit einiger Zeit werden Workouts auch in den Clubraum verlegt und einzelne Termine unter dem Namen Disco Training, Techno Yoga und Co. angeboten. Was aber genau ist darunter zu verstehen und wann und wo finden die nächsten Termine statt?