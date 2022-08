In Wien sorgt das Techno- und Feier-Kollektiv Hausgemacht für Aufklärung. Sie veranstalten am 23. September 2022 schon die 10. Sex Positive Party “Zusammen kommen” in Wien und Umgebung. Folgt man dem Kollektiv auf Instagram, ist schnell klar, dass immer noch Fragen rund um das Konzept sexpositive Party offen sind.

Was ist eine sexpositive Party?

Hausgemacht definiert es folgendermaßen: “Auf unseren sex positive Partys ist Sex im Darkroom, aber auch außerhalb voll in Ordnung – hier stehen wir gemeinsam mit dir der Sexualität positiv gegenüber.”

Es geht also nicht darum, es überall und mit allen zu “treiben”, sondern darum, wertfrei mit Sexualität umzugehen. Dabei hat weder die Ethnizität einer Person eine Rolle zu spielen, noch ob sie trans, homo- oder bisexuell, ein sonstiges Mitglied der LGBTQIA-Gemeinde ist oder mit einer Behinderung lebt.