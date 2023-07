Maya Garden: Neue Bar am Donauufer

Die eigene Beschreibung vor dem großen Opening klingt zumindest verheißungsvoll: "Am Ufer der Donau entsteht ein neuer mystischer Hotspot namens Maya Garden. Dieser magische Garten wird der neue Schauplatz eines bezaubernden Märchens über Lifestyle, Sonne und Beach Flair."

Mit dem Lokal soll dem ehemaligen Donau Marina Restaurant ein "neues Stück Leben" eingehaucht werden, das geplante Ambiente soll an einen typischen internationalen Beach Club erinnern. Thema und Motiv sind (wie der Name schon sagt) "die alte Maya-Zivilisation", die jedoch in Wien "auf moderne elektronische Rhythmen" trifft. Die ersten Eindrücke des Interieurs sind tatsächlich urlaubshaft und strandtauglich: Viele Pflanzen, Korbmöbel, sanfte Beigetöne und natürlich moderne Holzelemente verleihen dem Lokal einen boho-inspirierten Look.