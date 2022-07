Das sind die 13 schönsten Lokale am Wasser in Wien

Natürlich kann man in diesem Lokal an der Alten Donau ganz normal zu Mittag essen. Oder man mietet sich eine schwimmende Insel und picknickt direkt am Wasser. Mediterrane Gerichte, eine private Insel mit Schirm und Liege sowie der Sonnenuntergang über dem Wasser: Was will man mehr?

Geheimtipp: Bis Mitte September kann man mit den schwimmenden Inseln den Floating Concerts lauschen. Ein ganz besonders romantisches Erlebnis!