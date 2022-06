Was einst als Sommerfest im kleinerem Rahmen entstanden ist, ist für viele Bierfans mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Jährlich versammeln sich am Festplatz der Ottakinger Brauerei hunderte von Besucher und Besucherinnen, um sich über das entspannende Erfrischungsgetränk auszutauschen. Gastfreundschaft, Biervielfalt und -kultur werden in Ottakring großgeschrieben.