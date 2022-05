In Wien gibt es unzählige Adressen, um kulinarisch neu inspiriert und begeistert zu werden. Manchmal muss es aber gar nicht so ausgefallen sein: Da reicht einfach eine schöne Bar, wo man nebst Cocktails auch etwas Gutes zu essen bestellen kann. So kann der Abend (falls gewünscht) schön in die Länge gehen. Und sich beim Ausgehen und Trinken auch eine kulinarische Unterlage zu sichern, schadet bekanntlich nie.