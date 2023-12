Cafe Landtmann: Christmas Special Afterwork

"All I want for Christmas is Landtmann's After Work!". Und so soll's auch sein. Deshalb erwartet euch am 21. Dezember ein Special-Evening im Wiener Kaffeehaus, bei dem sich der altehrwürdige große Saal in eine coole Afterwork-Location verwandelt. Zu erwarten sind Campari Drinks, Finger Food, Christmas Songs, Weihnachtsspecials und weihnachtliche DJ-Sounds.