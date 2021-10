After Work Lokale

Dort, wo viele Menschen arbeiten, entstehen fast wie von alleine After Work-Hotspots. Eine Bar, die auf jeden Fall in diese Kategorie fällt, ist Das Motto. In der hippen, ein bisschen von New York-angehauchten Atmosphäre lassen sich die Sorgen gut in einem Cocktail ertränken. Ein bisschen neuer ist das Ströck Feierabend: Für alle Carb-Lovers, die seit der Mittagspause einen knurrenden Magen haben. Und für einen befreienden Weitblick gesellt man sich auf dem Dachboden des 25hours Hotel.