VieiPee

Hip-Hop entspricht ganz deinem musikalischen Geschmack? An drei wöchentlichen Fixterminen kann man sich in Martin Ho’s Nachtclub mit Beats, New- und Oldschool versorgen. Gestartet wird schon unter der Woche mit Mixwoch. Die totale Eskalation folgt am Wochenende mit best of Hip-Hop bei Total Chaos und dem darauffolgenden Event Mikki Maus Klub.