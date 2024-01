Die Clubszene in Wien nimmt sich ständig neuer Herausforderungen an, um das Partyleben für alle zugänglicher und inklusiver zu gestalten. Nicht zuletzt sind "Sexpositive"- und "Fetisch"-Partys in Mode gekommen, die das Bewusstsein für sexuelle Orientierungen abseits der Norm schärfen und ein Safe Space beim Fortgehen sein wollen.

Eine Grundprämisse zum Feiern in Clubs ist aber immer noch, sich zu später Stunde energiegeladen auf der Tanzfläche zu zeigen – was in der Realität für viele Menschen nicht immer einfach ist, denn nicht jede/r hat nach einer langen Arbeitswoche die Energie, nach 23 Uhr erst in Richtung Club aufzubrechen. Wer da nicht mithalten kann, soll aber nicht mehr zu kurz kommen: Mit dem neu aufkommendem Trend der Daypartys wird der Tag nämlich einfach zur Nacht.