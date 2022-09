Der Countdown läuft! Am 22. September feiert das größte Oktoberfest im Lande unter dem Namen “Kaiser Wiesn” Premiere. Dem Konzept bleiben die Veranstalter aber treu, bis inklusive 9. Oktober darf man nämlich wieder in alter Manier am volkstümlichen Geschehen teilnehmen und damit auch in Dirndl und Lederhosen zu den besten Schlager-Hits abfeiern.