Keine Designerstücke mitnehmen

Sehen und gesehen werden spielt auf der Wiesn schon auch eine Rolle. Jedoch sollte man den inneren Narziss und damit Designer-Handtaschen, -schuhe oder sonstige wertvolle Stücke zuhause lassen. Sollte es dann zur (leider) unvermeidlichen Bierdusche kommen, wird nichts ruiniert, was als spätere Geldanlage herhalten sollte.

Übermäßigen Alkoholkonsum vermeiden

In den Statuten der Wiener Kaiser Wiesn steht es geschrieben: “(..) allen Personen, die das Veranstaltungsgelände betreten, (ist) untersagt: Alkohol in übermäßigen Mengen zu konsumieren.”

Manchen mag das lachhaft erscheinen, schließlich bekommt man Bier in rauen Mengen. Jedoch muss man sich nicht unter die Bank saufen, um auf der Wiesn Spaß zu haben. Ein sogenanntes “Zwischenwasser” oder alkoholfreies Bier wirken Wunder – und man kann weiterhin mit den FreundInnen anstoßen.

Beim Eintritt sparen

Mit dem Vorteilsclub der Stadt Wien spart man 20 Prozent (Rabattcode: VC22) auf die Eintrittskarten der Kaiser Wiesn. Das Beste dran: Du musst gar nicht in Wien leben, um Mitglied zu werden!

Öffi-Anreise

Alle Wege führen (gefühlt) zum Wiener Prater – das trifft zumindest auf die Öffis zu. Wer mit dem Auto anreist, wird mit den Staus und der Parkplatzsuche keine Freude haben. Ebenso kann man den Schwips vergessen! All jene, die von außerhalb kommen, tun deshalb gut daran, ihre PKWs in Park & Ride-Anlagen an der Stadtgrenze zu lassen und mit der U-Bahn, S-Bahn & Co zur Wiesn zu fahren.

Die Liste mit den Park & Ride-Anlagen findest du hier