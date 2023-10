Wiener Gratisbuch 2023

Das diesjährige Gratisbuch wird "Der Vorleser" des deutschen Autors Bernhard Schlink. Mit dem Nicht-Kriminalroman gelang Schlink 1995 ein internationaler Bestseller. In weiteren Werken behandelte er oft die Auswirkungen des Nazi-Regimes auf die Gegenwart. Und das, obwohl die Liebesgeschichte zwischen einem Maturanten und einer 36-jährigen Frau in einer deutschen Kleinstadt Ende der 50er-Jahre sehr komplexe Themen behandelt:

Die Tramwayfahrerin Hanna Schmitz ist Analphabetin, was sich erst später herausstellt und sie während der Zeit des Nationalsozialismus' Aufseherin in einem KZ werden ließ. Den Job hatte sie nur angenommen, um ihre „Schande“ – nicht lesen zu können – zu verschleiern. Der Protagonist und jugendliche Schüler studiert nach ihrem plötzlichen Verschwinden Jus und wohnt als Student dann zufällig ihrem Prozess bei. In ihrer gemeinsamen Zeit hatte sie immer von ihm verlangt, ihr aus Klassikern der Weltliteratur vorzulesen ...

Die Eröffnung von "Eine Stadt. Ein Buch" 2023 findet am 7. November um 11 Uhr in der Hauptbücherei Wien statt. Schnellentschlossene können dort bereits ein Buch abholen und es vom Autor signieren lassen. Tags darauf startet die Verteilaktion der Gratisbücher dann in der ganzen Stadt.

> Infos zu den Verteilstellen.