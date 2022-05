Burgenland

„Border(hi)stories“ erwarten die BesucherInnen im Landhaus Eisenstadt: Eine Ausstellung beleuchtet die hundertjährige Geschichte von gewaltsamen Konflikten und Konfliktlösungen entlang der österreichisch-ungarischen Grenze. Forschungskoordinator Werner Gruber präsentiert zudem ein spannendes Programm rund um Physik, Medizin, Astronomie, Archäologie, Psychologie und vieles mehr. An zahlreichen Freiluftstationen und mit Experimenten und Laboreinblicken locken die Biologische Station Neusiedler See und der Nationalpark Neusiedler See in Illmitz. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem burgenländischen Dialekt und Volkslied bietet das Haus der Volkskultur in Oberschützen. Eintauchen in die Arbeitswelt des „Indoor Farmings“ kann man bei PhytonIQ in Oberwart. Und die FH Pinkafeld bietet ein abwechslungsreiches Programm rund um Energie, Umwelt und Gesundheit.

Kärnten

Kärnten lädt am Campus des Lakeside Science & Technology Park und der Universität Klagenfurt in den neu eröffneten 5G Playground Carinthia und präsentiert Schwerpunktthemen rund um virtuelle Realitäten, Smart-City-Anwendungen und drahtlose Industrierobotik. Das Educational Lab beantwortet Fragen zum praxis- und problemorientierten Unterricht in MINT-Fächern. In der größten Indoor-Drohnenhalle Europas können Besucher:innen selbstorganisierte Drohnenschwärme erleben, die sich mit Kameras im Raum orientieren.