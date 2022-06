Einst als temporäres Projekt konzipiert, hat sich “Wild im West” nun fix im Off-Space Neubau angesiedelt. Neuerdings auch mit zweitem Standort in Rudolfsheim, der zwischenzeitlich ebenso vielfältiges Kulturprogramm bietet. Diesen Sommer ist wieder mit Kunst und Umtrunk in lässiger Atmosphäre zu rechnen, am Programm stehen zudem Workshops, Live-Musik, Austausch und köstliches Gastro-Angebot.