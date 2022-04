Erst einmal: Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung! Du hast diesen Artikel gefunden, weil du mit deinem Schatz euren nächsten, großen Schritt – also eure Hochzeit – planst. Falls du schon seit deiner Kindheit vom Heiraten geträumt hast, wird es dir an Organisationselan nicht mangeln. Wenn du aber ganz neu in die Hochzeitswelt eintauchst, bist du im Moment vielleicht etwas überfordert.