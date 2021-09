8. Rössl Alm (Tirol)

Wollt ihr euch an eurem Hochzeitstag nicht nur mit dem/der PartnerIn, sondern auch mit der Natur verbunden fühlen, ist die Rössl Alm in Tirol the place to be! Umgeben von einer Kulisse, die einer Postkarte entsprungen sein könnte, gibt es Wiesen, Wälder sowie Berglandschaften, soweit das Auge reicht. Abends ist der Sonnenuntergang unvergesslich! Die Location auf 1.580 Meter Seehöhe macht eure Hochzeit zu einem rustikalen oder auch innovativen Ereignis, je nach Wunsch. Toll: Ein Shuttle zur Alm ist im Preis inbegriffen.

