Hier gibt es Babykino in Wien

Lust auf zwei entspannte Stunden mit Baby weg von Daheim, mit einem neuen Film als Unterhaltungsprogramm? Folgende Kinos bieten spezielle Vormittagsvorstellungen für Mamas, Papas und Babys an:

Babykino im Votivkino

Ein Treffpunkt für Eltern mit ihren Babys, um in möglichst entspannter Atmosphäre die wichtigsten Filme aus dem aktuell laufenden Programm zu genießen. Vor der Vorstellung kann man sich im Café zu Kaffee und Kuchen treffen, während des Films stehen ein Wickeltisch und ein Flaschenwärmer zur Verfügung. Kinder bis 1 Jahr dürfen in den Saal mitgenommen werden. Die Vorstellungen finden jeweils an einem Dienstag monatlich am Vormittag zwischen 11.00 und 12.00 Uhr statt (die genauen Beginnzeiten gibt es jeweils zeitnah auf der Website).

Einheitspreis: 7,50 €, fürs Kind wird selbstverständlich kein Eintritt verlangt.

Mehr Infos hier.