Das Wochende steht an und somit auch die Frage, was man mit der Familie gemeinsam unternehmen könnte? Hat man bereits sämtliche Parks mit den Kids abgeklappert, bleiben nicht viele Optionen, um alle Familienmitglieder zufriedenzustellen. Mit einer Sache kann man allerdings jeden und jede in Begeisterung versetzen: Einem Ausflug in den Streichelzoo.

Wir haben die schönsten Orte, wo ihr Tiere hautnah erleben könnt, für euch gesammelt.