Spezielle Ballkleider von Babsi’s Kostümverleih

Seit 1965 stattet Barbara Langbein Film- und TV-Produktionen mit Kostümen aus und weist somit reichlich Erfahrung und verschiedenste Outfits auf. Ob zu Bällen, Feiern oder ähnlich festlichen Anlässen: In Babsi's riesigem Lagerraum in Währing findet sich eine große Auswahl an qualitativer Damen- und Herrenbekleidung (Frack und Smoking) inklusive passender Accessoires.

Wo: Gentzgasse 9, 1180 Wien